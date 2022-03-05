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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Gala Gecesi düzenlendi

AA, Fatih Erel - Spor
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Gala Gecesi düzenlendi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 sezonunda branşlarında dereceye giren sporcuları ödüllendirdiği gala gecesi düzenledi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 sezonunda branşlarında dereceye giren sporcuları ödüllendirdiği gala gecesi düzenledi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki 2021 TOSFED Gala Gecesi, İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Üçlertoprağı, başarılı olan tüm sporculara şükranlarını sundu ve katılımcılara teşekkür etti.

Otomobil sporlarının 2021 sezonunda branşlarında ilk 3 sırayı elde eden sporcu ve takımların ödüllerinin dağıtıldığı törene spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Ralli, pist, off-road, trial, karting, drift, tırmanma, rallikros ve klasik otomobil branşlarındaki ulusal şampiyonalarda dereceye giren sporcu ve takımlar, ödüllerini aldı.

2022 sezonunda Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Cem Bölükbaşı, FIA 2021 Avrupa Ralli Kupası'nda iki çeker ve gençler şampiyonu Ali Türkkan ile 2021 Avrupa Ralli Kupası şampiyonu Mustafa Çakal ve yardımcı pilotu Özgür Akdağ'a da özel ödül verildi.

AA / Fatih Erel - Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Otomobil, İstanbul, Ralli, Spor, Haberler

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