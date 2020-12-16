Türk sporculardan Online Poomsae Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya
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Türk sporculardan Online Poomsae Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya

16.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:26
Türk sporculardan Online Poomsae Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya

Türk sporcular, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene online olarak düzenlenen Poomsae Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Türk sporcular, koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene online olarak düzenlenen Poomsae Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT), tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene Poomsae Dünya Şampiyonası'nı online olarak gerçekleştirdi. 98 ülkeden 1500'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği şampiyona tanınmış poomsae ve serbest stil kategorilerinde yapıldı. 15 Kasım-15 Aralık tarihlerini kapsayan şampiyonada sporcuların hazırladıkları ve WT'ye gönderdikleri videolar, uluslararası hakemler tarafından puanlandı. Eleme ve yarı final müsabakalarının ardından finale kalan Türk sporcuların performansları İsmet Iraz Spor Salonu'na kurulan sistem ile canlı yayınla WT'ye ulaştırıldı. 

Şampiyonada, Türkiye'yi tanınmış poomsaede 10, serbest stilde ise 2 sporcu temsil etti. Türkiye, şampiyonayı 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar 30 yaş altı bireyselde Elif Aybüke Yılmaz ile erkekler 60 yaş altı bireyselde Mustafa Yılmaz gümüş, 30 yaş altı bireyselde Muhammed Emir Yılmaz ile 50 yaş altı bireyselde Namık Konanç bronz madalya kazanan isimler oldu.  

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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