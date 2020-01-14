: Yeniden Refah Lideri Erbakan'dan asgari ücrete yüzde 50 zam sözü

14.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:14

Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan asgari ücrette 75 liralık artışın büyük bir 'jest' olarak sunulduğunu hatırlatarak "Bu yaşananlar da gösteriyor ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan gerçekten yalnız kalmış durumda" dedi. Erbakan öte yandan iktidara gelmesi durumunda asgari ücrete %50 zam yapacağını dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan 2020 yılı için açıklanan asgari ücret rakamını 'açlığa terk ücreti' olarak değerlendirdi.

"ASGARİ ÜCRET DEĞİL AÇLIĞA TERK ÜCRETİ"

Erbakan "Çalışanlarımızı açlık sınırının altında ezdirmeyeceğiz, Enflasyon canavarına kurban etmeyeceğiz' diyerek bir aylık müzakere sürecini yürüten AK PARTİ - MHP 'Koalisyon Hükümeti'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Selçuk, asgari ücreti 2324 TL olarak açıklayınca milyonlarca emekçimiz büyük hayal kırıklığına uğradı ve Hükümet yetkililerinin söylediklerinin tam tersine, asgari ücretin emekçinin lehine değil, işverenlerin çıkarları doğrultusunda 'açlığa terk ücreti' olarak belirlendiği maalesef ortaya çıktı" dedi.

"75 TL'LİK JEST BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'hele bir önümüze gelsin, biz de gereğini yaparız' sözünü hatırlatan Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz, 'havalimanının en büyüğünü, tünelin en büyüğünü, adliyelerin en büyüğünü yapan Sayın Cumhurbaşkanının jesti de ona göre büyük olur ve böylece emekçilerimiz rahat bir nefes alabilirler' diye düşündü. Keşke jest sözü verilmeseydi, keşke emekçilere boşuna hayal kurdurulmasaydı. Milletin gözünde yüce bir dağ olan 'Cumhurbaşkanlığı Makamı' asgari ücretliye aylık olarak 'yarım kilo Antep Fıstığı' vererek milyonlarca insanımızı maalesef ki hayal kırıklığına uğrattı."

"CUMHURUN BAŞINI CUMHURUN KARŞISINDA MAHCUP DURUMA DÜŞÜRÜYOR"

Erbakan açıklamasının devamında "Biz bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın çaresizliğine mi, yoksa milletin mağduriyetine mi üzülelim gerçekten şaşırdık. Bu son yaşananlardan sonra anlaşıldı ki Sayın Erdoğan gerçekten de yalnız kalmış durumda. Bu nasıl bir siyaset anlayışı, bu nasıl bir ekip ruhu, bunlar nasıl ekonomi kurmayları ki, Cumhurun başını Cumhurun karşısında bu kadar mahcup duruma düşürebiliyor" ifadesini kullandı.

YENİDEN REFAH İKTİDARINDA 'ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM' SÖZÜ

Erbakan, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Ömerler ocağı, aziz Milletimizin tek kurtuluş kapısı olan Milli Görüş iktidarına az kaldı. Bizim iktidarımızda baba yiğitliği, fedakarlığı emekçiden veya işverenden, özel sektörden beklemeyeceğiz. Hükümet olarak kendimiz 'babayiğitlik' yapacağız. Asgari ücrete ilk senemizde %50, sonraki senelerde de mutlaka gerçek enflasyon oranının üzerinde zam yapacağız. Asgari ücretten vergi almayarak da hem işverenin, hem de işçinin yüzünü güldüreceğiz. Bu atılacak adımların maliyetini de borçla-vergiyle değil, 'Milli Kaynak Paketlerimiz' ile karşılayacağız."

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