Türkiye'nin grubunda puanlar eşitlendi! İşte puan durumu

İzlanda'nın Türkiye'yi 2-1 mağlup etmesi sonrası Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda Türkiye, Fransa ve İzlanda'nın puanları 9 oldu.

Arnavutluk, Moldova ve Fransa galibiyetleriyle 3'te 3 yapan Türkiye, deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.H Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise Fransa, deplasmanda Andorra'yı 4-0, Arnavutluk ise evinde Moldova'yı 2-0 mağlup etti.Bu sonuçların ardından Türkiye, Fransa ve İzlanda'nın puanları 9 oldu. Arnavutluk ise puanını 6'ya yükseltti.

İşte puan durumu:

1- Fransa 9 puan

2- Türkiye 9 puan

3- İzlanda 9 puan

4- Arnavutluk 6 puan

5- Moldova 3 puan

6- Andorra 0 puan

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YORUMLAR (1)

  • DEDE:
    kadromuz cok basit sanki 2 lig den bi takım kadrosu gibi içine bi kaçtane ekleme yapılmış gibi. yetenekli oyuncu cengiz abdülkadir gibi bikaçtane haric hepsi fosss ne yani fransayı yenince bi yerimiz kalktı böylede havamızı alırlar yetenekli futbolcular lazım ama cıkmıyor koskoca ülkeden
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