Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor

A Grubu'nda 0 puanı olan ve iki maçta gol bile bulamayan Milli Takım'ın son 16'ya çıkma ihtimalleri imkansızın da üstünde bir durumda. İsviçre'yi mağlup etmemiz yeterli olmayacak. Diğer gruplarda oynanacak hemen hemen her karşılaşma bizi çok yakından ilgilendiriyor. İspanya'nın kaybetmesi, Ukrayna'nın Avusturya'yı farklı mağlup etmesi gibi zor sonuçları beklemek zorundayız.

EURO 2020'ye final oynama hedefiyle geldik ancak grubun ilk iki maçında gol bile atamayıp, 0 çektik. Ancak Milli Takım'ın gruptan çıkmak için çok az da olsa bir şansı var. 'Mucizelerin takımı' denilen Ay-Yıldızlılar daha önce böyle ihtimallerin içinden çıkmayı başardı.

İSVİÇRE'Yİ YENMEMİZ YETMİYOR

Gruptan çıkabilmemiz için İsviçre'yi kesinlikle yenmemiz gerekiyor. Belçika'nın Finlandiya'yı farklı yenmesi, Ukrayna'nın Avusturya'yı farklı yenmesi, Hırvatistan-İskoçya maçının berabere bitmesi, İspanya ve Polonya'nın kaybetmesi, Fransa'nın Portekiz'i farklı yenmesi, Macaristan'ın kazanamaması gerekiyor. Bu ihtimallerin gerçekleşmesine sosyal medyada 'imkansız' yorumları yapıldı. Ancak futbolda her an her şey olabiliyor.