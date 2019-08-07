Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Yalova'da kuruluyor

07.08.2019 09:00

Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi için düğmeye basan Yalova'nın Altınova Belediyesi 1 milyon 400 metrekare alanda içerisinde antik kent ve külliye, plaj ile kuş gözlem kuleleri, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinin de yer alacağı projeyi başlattı.

Altınova Belediyesi ülkenin en büyük Millet Bahçesini oluşturmak adına devasa bir alanda birçok projeyi içeren çalışmaya başladı. Projenin ortasında ise ülkenin en önemli sulak alanlarından birisi olan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü yer alıyor. Osmangazi Köprüsü'nün güzergahı bile bu sulak alana zarar vermemek adına değiştirilmişti. Birçok kuş türünün gelip konakladığı hatta bir bölümünün de ürediği yer olan Hersek Gölü etrafında doğa ile uyumlu birçok projenin çalışmaları devam ediyor. İçerisinde müzelerin, antik kentin, külliyenin bunun yanında kuş gözlem kuleleri ile tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinin bulunacağı alanla ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Burası içinde birçok proje barındıran devasa bir kompleks olacak. Doğa ile uyumlu yapılacak birçok projenin ardından Altınova, 1 milyon 400 bin metrekare alan ile Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'ne kavuşmuş olacak" dedi.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Metin Oral, yapılacak Millet Bahçesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Oral, "Türkiye'de görseli en güzel bahçelerden birisi olacak. İçerisinde satış noktalarımız, kafeteryamız, sucul bitkilerle ilgili özel süs havuzumuz, AR-GE bölümümüz, laboratuvarlarımız, pazarlama yerlerimiz olmak üzere 40 dönüm üzerine kurulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçemiz olacak. Gölümüzün etrafında birbiriyle bütünleşmiş birçok proje bulunuyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçemiz projenin başlangıcı. Kuş Gözlem Noktamız ve Doğa Eğitim Merkezi'miz olacak, ardından yürüyüş yollarıyla Türkiye'nin ilk engelliye uyumlu kuş gözlem noktamıza geçebileceğiz. İçerisinde Hersekzade Ahmet Paşa Külliyemiz ile içinde Helenapolis Antik Kentimizin olduğu alan olacak. Bölgemizde 2 kilometrelik sahilimiz, plajımız bulunuyor. Orman içerisinden geçerek içerisinde botanik parkın olduğu Hersek Gölü ile bütünleşen bir proje silsilesi var burada" diye konuştu.

"Eylül ayında inşallah bu projelerin bir kısmı hayata geçecek" diyen Başkan Oral, "Plaj ve bir kuş gözlem kulemiz hayata geçti. Türkiye'de engelliye uyumlu ilk bahçe olacak. Bölgemizin değerini arttıracak, ülkemizin turizmine katkı sunacak projeler olacak. Osmangazi Köprü'müzle birlikte bölgedeki büyük şehirlerimizin tamamına yakın bir alanımız olacak. Hem ülkemize hem de yurt dışına tanıtım açısından değer katacak. Projeleri birleştirdiğimizde Türkiye'nin en büyük millet bahçesini hayata geçirmiş olacağız. İçerisinde antik kentin olduğu, külliyenin olduğu, hamam müzesi, deniz müzesi ve kuş müzesinin olduğu, kuş gözlem noktalarının olduğu, bisiklet yollarının olduğu 1 milyon 400 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu bir millet bahçesi tamamlanmış olacak" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA