Türkiye Muaythai Federasyonu'nda Hasan Yıldız başkan seçildi

Türkiye Muaythai Federasyonu'nda yapılan genel kurulda Hasan Yıldız başkanlığa seçildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 4. olağan ve 5. mali genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda federasyonun bütçe ve denetim kurulu raporları oylanıp, ibra edildikten sonra başkanlık için oy kullanma işlemine geçildi. Genel kurulda 182 delege oy kullanırken, geçerli oyların 139'unu alan Hasan Yıldız başkanlığa seçildi. Diğer aday Engin Kısa ise 39 oy alırken, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Hasan Yıldız'ın yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

"Aydın Şentürk, Halil Demir, Şakir Bayramoğlu, Murat Önder, Furkan Durna, Ömer Faruk Çelik, Fatih Şahiner, Hasan Özbulut, Feyzullah Tecirli, Mehmet Gür, Hasan Siret Albayrak, Özden Taşğın, Yasin Kıroğlu, Mustafa Kızıl." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet