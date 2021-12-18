SARIYER, İSTANBUL (İHA) - - Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı

İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı. Törende İhlas Haber Ajansı'na motosiklet sporuna verdiği katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni, Sarıyer Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Ödül töreni öncesinde açıklamalarda bulunan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyonlarında aile birlikteliği olduğunu vurgulayarak, "64 amatör spor federasyonu var ama ben iddia ediyorum ki 18 senelik federasyonumuzun defalarca dünya şampiyonası düzenliyor olması ve 18 senede 2 tane Dünya şampiyonu çıkarmış olması gelecek yıllar boyunca dünya şampiyonalarında pistte ve her kategoride Dünya, Avrupa şampiyonaları çıkarma gerçeği gurur verici. Bu gurur tablosu inanın daha gelecek yıllarda sayılarının artacağı büyük başarıları kutluyor olacağımız fotoğrafını insana hatırlatıyor. Toprak'ın yaşattığı gurur diğer tüm sporcularımıza da örnek olmuştur. Herkesten aynı performansı bekliyoruz. Yarışmak her şey demektir. 1. olmak güzel bir duygu ama yarışmaya cesaret edebilmek takdire şayan" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı, motosiklet sporuna verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, ödülü İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'e teslim etti.

Tören, bu sezon 7 branş ve 63 sınıfta düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.