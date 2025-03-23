Türkiye Macaristan'ı elerse ne oluyor?

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak. Peki, Türkiye Macaristan'ı elerse ne oluyor?

TÜRKİYE MACARİSTAN'I ELERSE NE OLUYOR?

Macaristan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, bu akşam saat 20.00'de başladı. Maç, Budapest'daki Puskás Aréna Stadyumu'nda gerçekleşecek. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skorla kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı bir konumda sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, her tür galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet halinde UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alacak.