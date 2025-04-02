Türkiye Kupası yarı final maçları ek maç mı, rövanş var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Organizasyonda çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak. Türkiye Kupası yarı final maçları ek maç mı, rövanş var mı?

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final müsabakaları ise 22-23-24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI EK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

MADDE 5 – FİNAL AŞAMASI

(1) Çeyrek Final müsabakaları, Grup Müsabakaları sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 (sekiz) takım arasında ve tek maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile ikinci sırada tamamlayan takımlar eşleşecek şekilde kura çekimi ile belirlenir. Aynı gruptan çıkan takımlar Çeyrek Final aşamasında birbirleri ile karşılaşamazlar. Müsabakalar gruplarını 1. sırada bitiren takımların sahasında oynanır.

(2) Yarı Final müsabakaları, Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım arasında ve tek maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler Çeyrek Final müsabakaları kura çekimi sonrasında kura ile belirlenir.

(3) Final müsabakası, yarı finalde tur atlayan iki takım arasında, TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanır.