Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi

Sürücüleri mutlu edecek haber! Zam iptal edildi
CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı

CHP'nin çağrısına bir bakandan daha protesto! Alışverişe çıktı
Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

Volkan Konak'ın mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi

Beylikdüzü'nde ruhsat için istenen bedel dudak uçuklattı

Türkiye Kupası yarı final maçları ek maç mı, rövanş var mı?

Türkiye Kupası yarı final maçları ek maç mı, rövanş var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı, rövanş maçı var mı sorusu derbi maçı ile izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Türkiye Kupası yarı final maçları ek maç mı, rövanş var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Organizasyonda çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak. Türkiye Kupası yarı final maçları ek maç mı, rövanş var mı?

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final müsabakaları ise 22-23-24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI EK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?
MADDE 5 – FİNAL AŞAMASI

(1) Çeyrek Final müsabakaları, Grup Müsabakaları sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 (sekiz) takım arasında ve tek maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile ikinci sırada tamamlayan takımlar eşleşecek şekilde kura çekimi ile belirlenir. Aynı gruptan çıkan takımlar Çeyrek Final aşamasında birbirleri ile karşılaşamazlar. Müsabakalar gruplarını 1. sırada bitiren takımların sahasında oynanır.

(2) Yarı Final müsabakaları, Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım arasında ve tek maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler Çeyrek Final müsabakaları kura çekimi sonrasında kura ile belirlenir.

(3) Final müsabakası, yarı finalde tur atlayan iki takım arasında, TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.