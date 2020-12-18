Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

18.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:17

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu. Ocak ayında oynanacak son 16 turunda Beşiktaş Çaykur Rizespor'la, Fenerbahçe Kasımpaşa'yla, Galatasaray ile Yeni Malatyaspor'la eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Çekilen kuranın ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri netleşti.

İşte kupadaki tüm eşleşmeler;

İttifak Holding Konyaspor -Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor

Tuzlaspor - Başakşehir

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Haber Yorumları (5)
FİNAL: Eeee artık katara final izlemeye gideriz yada devlet ucak kaldırılır madem anlamasma yaptılar o zaman uçakta kaldirilar
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ANIL: Yeni Malatya sanşsız bir kura geldi Fenerbahçe’yi istiyorlardı
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MENERİM: MENERİMİN TRANSFERE İHTİYACI VAR. KARACABEY MEZARLIĞI BELEDİYE MAÇINDA ÇIKAN KADRO ÇOK YETERSİZDİ.
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