Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu. Ocak ayında oynanacak son 16 turunda Beşiktaş Çaykur Rizespor'la, Fenerbahçe Kasımpaşa'yla, Galatasaray ile Yeni Malatyaspor'la eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Çekilen kuranın ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri netleşti.
İşte kupadaki tüm eşleşmeler;
İttifak Holding Konyaspor -Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor
Tuzlaspor - Başakşehir
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.