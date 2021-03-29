Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı
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Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Spor
Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı

Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı.

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Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası, Yalova'da başladı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona, 48 ilden 480'in üzerinde takım katılıyor.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın ilk gününün minikler kategorisinde başladığını söyledi.

Delihasan, 4 gün sürecek organizasyona özellikle kulüplerin çok yoğun ilgisi olduğunu aktararak "Kayıtlar devam ediyor. Şu ana kadar kulüpler bazında en yüksek rakam gözüküyor. Ümit ediyorum sağlıklı bir şekilde tamamlarız. Şu anda salona girerken ateş ölçümü, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak alınıyor takımlarımız. El ve ayak kısımları dezenfekte ediliyor. Salona sadece sporcular ve antrenörler girebiliyor." diye konuştu.

Mayıs ayında Avrupa Şampiyonası'na gideceklerini dile getiren Delihasan, "Uluslararası arenada da turnuvalar başladı. Türkiye'de de uluslararası bir turnuva yapmak istiyoruz. İnşallah hepsini gerçekleştiririz. Bu hastalık inşallah kalkar ve insanlar da rahatlıkla hem salonlara hem spora gitmeye başlar. Çünkü kulüplerin bu harekete ihtiyacı var. Bu turnuvayı çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

İlk gün yapılacak müsabakalar sonrası dereceye giren takımlara ödüllerinin verileceğini de aktaran Delihasan, böylelikle herhangi bir yoğunluğun oluşmayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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