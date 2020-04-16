Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı
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Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı

Ekonomi dergisi Forbes'in hazırladığı koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde Türkiye 36'ıncı sırada yer aldı. Listenin en başındaki ülke ise İsrail oldu.

16.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:43
Türkiye,

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'in düşünce kuruluşu DVK Global, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler" listesi hazırladı. 40 ülkenin yer aldığı listede, Türkiye 36. sırada yer aldı. Listenin başındaki ülke ise İsrail oldu.

ÜLKELER BİRÇOK KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLDİ

Liste hazırlanırken ülkelerin aşı geliştirme kapasitesi, sağlık sektörünün gücü ve ekonomileri baz alındı. Listenin ilk 3 sırasında İsrail, Almanya ve Güney Kore yer alırken; bu ülkeleri Avustralya ve koronavirüsün çıkış noktası olan Çin izledi.

TÜRKİYE 36'NCI SIRADA

Türkiye ise listede; Umman, Slovakta ve Litvanya'nın önünde 36'ncı sırada yer aldı. Koronavirüste yaşanan ölü sayılarında Türkiye'nin ölünde olan ülkelerin, listede Türkiye'den daha güvenli olarak kabul edilmesi de dikkat çeken husus oldu.

Türkiye koronavire karşı en güvenli ülkeler listesinde 36'ncı sırada yer aldı

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yanda Çin'de ortaya çıkan ve pandemi haline gelen koronavirüs salgınında Türkiye'deki vaka sayısı 69 bin 392'ye ulaşırken toplam can kaybı da bin 518'e ulaştı. Toplamda bin 820 kişinin durumunun kritik olduğu ülkemizde, 5 bin 674 kişi ise ölümcül virüsün pençesinden klurtularak sağlığına kavuştu.

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