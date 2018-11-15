Türkiye Kalite Kongresi'nde Başiskele Belediyesine ödül

Başiskele Belediyesi'ne 'Mükemmellikte 5'inci Yıldız' ödülü

İSTANBUL - Türkiye Kalite Derneği tarafından düzenlenen '2018 Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nde Başiskele Belediyesi, 'Mükemmellikte 5'inci Yıldız' ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Kalite Derneği tarafından düzenlenen 27'nci Kalite Kongresi, 2018 yılı Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nin sahiplerini bulmasıyla sona erdi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Türkiye Kalite Derneği üyeleri, firma yetkilileri ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı. Törende yapılan değerlendirmeler sonucu alanlarında başarı sağlayan birçok firma ve yerel yönetime ödülleri takdim edildi. Törende Başiskele Belediyesi 'Mükemmellikte 5'inci Yıldız' ödülüne layık görülürken, ödülü Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz aldı.