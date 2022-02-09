Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 Vakıfbank: 0 - Haberler
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Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 Vakıfbank: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 Vakıfbank: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda Adana'da oynanan maçta Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda Adana'da oynanan maçta Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti.

Daha önce oynanması gereken fakat Vakıfbank'taki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen maçta seyircilerin desteğini de arkasına alan ev sahibi ekip, ilk sette fazla zorlanmadı. İlk seti 25-10 kazanan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, 2. seti de rakibi karşısında 8 sayılık farkla 25-17 kazandı. Ev sahibi ekip son sette de rakibine fazla sayı vermeden seti 25-13 kazanmasını bildi. Maçı 4. sete bırakmayan Çukurova Belediyespor cumartesi günü yine Adana'da Kayseri OSB Teknik ile oynayacak.

Salon: Adnan Menderes

Çukurova Beladiyesi SK: Sude, Ezgi, Aslı, Deniz Berrak, Mlinar, Maria, Dilara, Deniz Dulger, Elif Nur, Gizem, Buse, Nursevi

Vakıfbank SK: Yasemin, Deniz, Selin, Melisa, Berka, İrem, Pınar, Defne, Elif, Selin, Tuanna, Nisan, Aysu, Lisa

Setler: (25-10) (25 - 17) ( 25-13)

Süreler: (20 dk) (23 dk) (22 dk) - ADANA

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 Vakıfbank: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 Vakıfbank: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 Vakıfbank: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Çukurova Belediyesi: 3 Vakıfbank: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor

Vakıflar Bankası, Çukurova, voleybol, Türkiye, Spor, Haberler

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