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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi Çankaya Üniversitesi'ne 77-52 mağlup oldu.

05.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:51
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13.Hafta

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasında Bellona Basketbol deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi 'ne 77-52 mağlup oldu.


Salon: Ankara Salonu


Hakemler: Aydın Karaçam xx, Cemil Uygül xx, Anıl Veziroğlu xx


Çankaya Üniversitesi: White xxx (27), Derin Yaya xx (3), Putnina xx (13), Bahar Öztürk xx (9), Warley xx (10), Zellous xxx (15), Tuğçe İnöntepe xx, Özge Karataş xx, Nilay Aydoğan xx


Bellona Kayseri Basketbol: Kaela Dawn Davis xx (20), Ayşegül Günay Aladağ xx, Kübra İmren Siyahdemir xx (6), Luca Ivankovic xx (6), Burke xx (11), Manolya Kurtulmuş xx (4), Ann Wauters xx, Gülse Uğur xx (5)


Periyot: 26-8 (Çankaya Üniversitesi)


Devre: 55-24 (Çankaya Üniversitesi)


3. Periyot: 66-41 (Çankaya Üniversitesi) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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