Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunda başkanlığa Kerim Vural seçildi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlığa 3 oy farkla Kerim Vural seçildi.

The Green Park Otel'de gerçekleşen genel kurulda 2000-2012 yıllarında federasyona başkanlık yapan Oktay Aktaş ile mevcut yönetimde başkan vekilliğini yapan Kerim Vural, başkan olmak için yarıştı.

Genel kurulda 186 oy kullanıldı. Kerim Vural oyların 93'ünü, Oktay Aktaş ise 90'ını aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda Vural, rakibinden 3 oy fazla alarak federasyonun yeni başkanı oldu.

Seçimden sonra teşekkür konuşması yapan Kerim Vural, çok duygulu anlar yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"On senedir beraber çalışıyoruz. Hiç kimseyle problem yaşamadım. Az bir farkla biz kazandık ama asıl kazanan işitme engelli camiası. Bizim yönetim kurulumuza artık düşen, anlattıklarımızı gerçekleştirmek. Dünü dünde bırakıp artık yarına bakmamız lazım. Herkesin desteğiyle çalışacağız. Arada büyük bir oy farkı olmadı, Oktay Aktaş ağabeyimizin de büyük bir emeği vardı. Biz bu saatten sonraki konuştuklarımızı yapıp kimseyle sorun yaşamadan birlik içinde çalışacağız."

Başkanlığa seçilen Kerim Vural'ın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer alıyor:

Ali İsmet Öner, İsmail Tek, Serhat Öztürk, Mustafa Epik, Yakup Ümit Kihtir, Bilal Cansu, Murat Deler, Ayşenur Taşbakan, Bülent Ersöz, Mahir Yazıcı, Taner Özgün, Arafat Salih Aydıner, Fevzi Yavuzyılmaz, Mustafa Güneş.

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