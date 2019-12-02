Türkiye İş Bankası’ndan 25 bininci satranç sınıfı

02.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:05

Türkiye Satranç Federasyonu'nun ana sponsoru olan Türkiye İş Bankası satranç sınıflarının 25 binincisi, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Okul Müdürü Cevat Önal ile öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.