Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak
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Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak

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EURO 2020'nin açılış maçında karşı karşıya gelecek Türkiye ile İtalya arasındaki maç seyircili oynanacak. UEFA'dan yapılan resmi açıklamaya göre Roma Olimpiyat Stadı'nın yüzde 25'ine seyirci alınacak. 73 bin kişilik statta böylelikle en az 18 bin taraftar tribünlerden maçı izleyebilecek.

İtalya hükümeti, EURO 2020'nin Roma Olimpico'da seyircili oynanmasına izin verdi. UEFA, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçların en az yüzde 25 kapasiteyle oynanabileceğine dair İtalyan hükümetinden onay alındığını açıkladı. 73 bin kişi kapasiteli statta böylelikle en az 18 bin taraftar olacak.

ÇEYREK FİNAL DE ROMA'DA

EURO 2020'nin açılış maçı Türkiye ile İtalya arasında 11 Haziran 2020'de Roma Olimpico'da oynanacak. İtalya, ayrıca diğer 2 grup maçını da Olimpico'da oynayacak. Ayrıca, EURO 2020'nin bir çeyrek final mücadelesi de yine bu stadyumda düzenlenecek.

Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak
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