Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İsveç Dış Ticaret ve Nordik İlişkiler Bakanı Anna Hallberg arasında Türkiye-İsveç Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Birinci Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İsveç Dış Ticaret ve Nordik İlişkiler Bakanı Anna Hallberg arasında Türkiye-İsveç Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Birinci Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konuları başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkiler ele alındı.

Toplantıda yen itip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri, karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde işbirliği ve ortak projeler konuları da görüşüldü.

Ülkeler arasında sanayi ve teknoloji alanındaki iş birlikleri, yenilenebilir enerji, kadın girişimciliği gibi pek çok farklı alana ilişkin başlıklarda toplantıda değerlendirilen konular arasında yer aldı.

Öte yandan, JETCO mekanizması eş başkanları Muş ile Hallberg, toplantı kapsamında Türkiye ve İsveç'in özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi adına fikir alışverişinde bulundular.

İsveç ile ticaret hacmini, dengeli bir biçimde artırarak 5 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefi doğrultusunda, ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından iki ülkenin hem resmi hem de özel sektörü arasında diyaloğun geliştirilmesine imkan tanıyan görüşmelerin somut çıktısı olarak Bakan Muş ve Hallberg tarafından JETCO Birinci Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.

İsveç ile ticari ilişkiler

Geçen yıl salgın koşullarına rağmen, İsveç ile ticaret hacmi, 2019 yılına göre artış göstererek 3,1 milyar dolar oldu.

İsveç'te bugüne kadar 4 müteahhitlik projesi üstlenilirken, bu projelerin bedeli 171 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin, 2002-2021 döneminde İsveç'teki yatırımları 156 milyon dolar değerine ulaşırken, bu dönemde İsveç'ten Türkiye'ye toplam 385 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi.

Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı
Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı
Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı
Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı
Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Gomes Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:01:38. #1.14#

title