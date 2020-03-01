Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

01.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce, Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapılarının geçici olarak araç ve yolcu geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ile kara sınır kapılarımız geçici olarak araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Taşımacılarımıza önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA