Türkiye Güreş Federasyonu'nda yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı - Haberler Spor
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Türkiye Güreş Federasyonu'nda yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye Güreş Federasyonu'nda yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6 Kasım'da yapılan genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6 Kasım'da yapılan genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Yeni seçilen Şeref Eroğlu başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısında yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi.

Yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı ise şu şekilde oldu:

Başkan: Şeref Eroğlu

Başkan vekili: Fezair Tatlıdil

Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan: Ali Kayalı

Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan: Mahmut Çelikcan

Kadın Güreşinden Sorumlu Asbaşkan: Yasemin Adar

Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkan: Ahmet Taşçı

Karakucak Güreşlerinden Sorumlu Asbaşkan: Murat Şahin


Türkiye Güreş Federasyonu'nda yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Türkiye Güreş Federasyonu'nda yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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