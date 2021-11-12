Türkiye Güreş Federasyonu'nda yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6 Kasım'da yapılan genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Yeni seçilen Şeref Eroğlu başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısında yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi.

Karakucak Güreşlerinden Sorumlu Asbaşkan: Murat Şahin