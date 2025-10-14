Türkiye Gürcistan maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında yarın sahasında Gürcistan'ı ağırlayacak. Bu mücadele, Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak sekizinci resmi randevu olacak. Peki, Türkiye Gürcistan maçı nerede, hangi statta oynanacak?

EXXEN CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Maç, Exxen platformunda da şifreli olarak canlı izlenebilecek.

Exxen'e uyumlu cihazlar ve internet bağlantısı aracılığıyla yayın takip edilebilecek.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye ile Gürcistan arasındaki mücadele, 14 Ekim Salı günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Gürcistan 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu maçı, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Kocaeli'deki bu önemli mücadele, futbolseverlerin büyük ilgisiyle takip edilecek.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye - Gürcistan mücadelesi, TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI TEK MAÇ MI?

Türkiye Gürcistan grupta yapılan 2.Gürcistan maçıdır. İlk maçı Türkiye 3-2 kazanmıştı.

TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye - Gürcistan karşılaşması, TV8 ekranlarında şifresiz olarak izlenebilecek.

TV8; Digiturk 28, D-Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29 ve Vodafone TV 28 numaralı kanallardan yayın yapıyor.

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de maç yayınına erişim sağlanabilecek.