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'Türkiye Gençler- B Güreş Grup Müsabakaları' Simav'da yapılacak

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 12 – 15 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan 'Okul Sporları Gençler – B Güreş Türkiye Grup Müsabakaları' hazırlıklarının hızla devam ettiği belirtildi.

28.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:18
'Türkiye Gençler- B Güreş Grup Müsabakaları' Simav'da yapılacak

Kütahya'nın ilçesinde, 12 – 15 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan 'Okul Sporları Gençler – B Güreş Grup Müsabakaları' hazırlıklarının hızla devam ettiği belirtildi.


Simav Gençlik ve İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, " İlçemizin 12 -15 Mart'ta ev sahipliğini yapmaya hazırlandığı 'Okul Sporları Gençler – B Güreş Türkiye Grup Müsabakaları' için spor salonumuzda, güreş minderlerinin zemine serim çalışmaları devam ediyor. Barınma ve iletişim bilgilendirme adres listeleri hazırlanarak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne gönderildi. Görevli antrenörlerimiz, müsabakalara katılacak illerin ekipleriyle iletişim içindedir. 12 Mart'ta yapılması planlanan teknik toplantı, Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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