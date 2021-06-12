Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar

A Milli Takım'ın İtalya mağlubiyeti sonrası gözler grupta oynayacağımız diğer maçlara çevrildi. Milliler, İtalya karşısındaki 3-0'lık yenilgiyle avantaj yitirirken önümüzdeki iki karşılaşma çok büyük önem taşır hale geldi. En iyi dört grup üçüncüsünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada bir puan, hatta bir gol bile artık çok değerli. Bugün Galler ile İsviçre'nin berabere kalması bize en çok yarayacak sonuç olacak. 3-0'lık eksi averajımızı da üçüncülük için düzeltmek zorundayız.

EURO 2020'nin açılış maçı Türkiye ile İtalya arasında oynandı. Roma'daki karşılaşmada İtalya'ya 3-0 kaybeden Bizim Çocuklar, kalan iki maçta alacağı skorlarla bir üst tura yükselmeye uğraşı verecek.

A Grubu'nun diğer maçında ise bugün Galler ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Hiç kuşkusuz bu maçtan çıkacak bir beraberlik Türkiye'nin elini güçlendirecek.

BİR GOLÜN BİLE ÖNEMİ VAR

A Milli Takım'ın Bakü'de Galler ile oynayacağı karşılaşmada tek hedef galibiyet olacak. Galler maçında alınacak ters bir sonuç Türkiye'nin EURO 2020'de üst tur ümidini de aşağı çekebilir. En iyi dört grup üçüncüsünün de bir üst tura yükseleceği şampiyonada her puanın dışında golün önem taşıdığı bir gerçek. Grubu üçüncü bitirdiğimiz takdirde averajımız kötü olursa şampiyona defteri kapanacak. Kalan iki maçımızı kazansak bile gruptan çıkamama ihtimalimiz var.

Türkiye'nin kalan maçları ve EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)