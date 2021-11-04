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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı hafta sonu Fethiye'de yapılacak

AA / Levent Kişi - Haberler | Spor
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı hafta sonu Fethiye'de yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı, 6-7 Kasım tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilecek.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı, 6-7 Kasım tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilecek.

Fethiye Belediyesinin katkılarıyla Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından düzenlenecek şampiyona kapsamında ilk olarak 6 Kasım Cumartesi günü Kültür Merkezi Salonu'nda brifing yapılacak.

Yarışlar, Beş Kaza Meydanı'ndan saat 13.00'teki magazin startıyla başlayacak.

Şampiyonaya daha sonra Esenköy Yarış Parkuru'nda sıralama yarışıyla devam edilecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye Yarışı, 7 Kasım Pazar günü saat 10.00'da start alacak.

Seyirci etabından sonra, insan-doğa mücadelesine sahne olacak şampiyonada, zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları gerçekleştirilecek. Ekstrem etabı ise motosikletseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve endurocular performanslarıyla Fethiye yarışına renk katacak.???????

AA / Levent Kişi - Spor Haberleri
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