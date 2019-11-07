Türkiye'den 'unicorn'lar çıkaracak proje
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Programın ülkemizden teknoloji unicorn'ları çıkarmaya ve küresel ölçekte yenilikçi çözümler üretmeye aracılık etmesi de en büyük dileğim." dedi.
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Programın ülkemizden teknoloji unicorn'ları çıkarmaya ve küresel ölçekte yenilikçi çözümler üretmeye aracılık etmesi de en büyük dileğim." dedi.