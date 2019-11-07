Türkiye'den 'unicorn'lar çıkaracak proje

07.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:00

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Programın ülkemizden teknoloji unicorn'ları çıkarmaya ve küresel ölçekte yenilikçi çözümler üretmeye aracılık etmesi de en büyük dileğim." dedi.