Türkiye'den 'unicorn'lar çıkaracak proje

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Programın ülkemizden teknoloji unicorn'ları çıkarmaya ve küresel ölçekte yenilikçi çözümler üretmeye aracılık etmesi de en büyük dileğim." dedi.

07.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:00
Türkiye'den 'unicorn'lar çıkaracak proje

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Programın ülkemizden teknoloji unicorn'ları çıkarmaya ve küresel ölçekte yenilikçi çözümler üretmeye aracılık etmesi de en büyük dileğim." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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