Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Aramızda 3 anlaşmazlık konusu var, adım atılmıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye - ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. YPG'ye destek verilmesi, S-400 ve CAATSA yaptırımları ile FETÖ elebaşının iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar olduğunu belirten Kalın, bu konular hakkında hiçbir adım atılmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle ikili ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, S-400'ler, ABD'nin YPG'ye desteği ve iki liderin görüşmesine ilişkin konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"ABD yönetimi Obama döneminde başlayan ve Trump yönetimiyle devam eden YPG'ye destek politikasını devam ettirecek gibi görünüyor. Biz de PYD/YPG'ye verilen desteğin durdurulması gerektiğini, çünkü bunun ikili ilişkilerimizi bozduğunu söylemeye devam edeceğiz. Türkiye ve ABD'yi bölen 3 önemli konu; ABD'nin PYD/YPG'ye desteği, S-400'ler ve CAATSA yaptırımları. Ayrıca FETÖ elebaşının ABD'de kalmasına izin verilmesi. Ne yazık ki şu ana kadar bu konularda herhangi bir ilerleme olduğunu ve adım atıldığını görmedik. Bu sorunlar, bizim milli güvenlik endişelerimizin kalbini oluşturuyor.

"S-400 KARARI BİR GECE ALINMADI"

S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. Uzun bir sürecin sonucuydu. Suriye savaşının ortasında ABD'nin birden bire Patriot bataryalarını çekmesi bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Elimizdeki S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek ve böylece NATO savunma sistemine bir tehdit oluşturacak pozisyonda da olmayacaklar. İkinci S-400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası.

"ABD PAKİSTAN'A HELİKOPTER SATIŞIMIZI ENGELLEDİ"

ABD, Pakistan'a yapmayı planladığımız savaş helikopteri satışını engelledi. Bu muhtemelen söz konusu ihalenin Çin'e gitmesine neden olacak ve burada kaybeden ABD olacak. ABD ile ilişkimiz, birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir.

"KÖRFEZ ÜLKELERİYLE YENİ BİR SAYFA AÇILABİLİR"

Mısır'la Doğu Akdeniz, Libya ve dünyanın unutmuş gibi göründüğü Filistin meselesinde işbirliği yapmak istiyor ve ikili ilişkilerimizi görüşmek istiyoruz. Eğer karşılıklı olarak yapıcı adımlar atabilirsek, bu tür bir ortaklık, bölgede tansiyonu düşürmeye ve Kuzey Afrika'dan Doğu Akdeniz'e kadar bölgenin istikrara kavuşmasına yardımcı olabilir. Mısır, halen Arap dünyasının beyni ve kalbi. Mısır ve diğer Körfez ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir.

"AB İLE İLİŞKİLERİMİZİN İLERLEMESİNİ İSTİYORUZ"

AB ile çok yapıcı bir momentum yakaladık ve ilişkilerimizin daha da ilerlemesini istiyoruz. Bizim ajandamızda Yunanlılarla yaptığımız istikşafi görüşmelerden daha büyük konular var. 18 Mart'ta 5. yılını dolduracak olan göç anlaşmasının yenilenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi gibi. Bütün bunlar bize önümüze ilişkilerimizi canlandırmak için yeni bir yol haritası sunuyor. Biz bütün bu alanlarda ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyoruz. Bazı üye ülkeler Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum takınılmasını istiyor ancak, AB üyeliğini böyle bir amaç için Türkiye'ye karşı kullanmak doğru değil. Aklı selim AB ülkeleri de bunun olmasına izin vermeyeceklerdir."