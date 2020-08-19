Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları! Ucuz satılan arabaların modelleri ve fiyatları!
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Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları! Ucuz satılan arabaların modelleri ve fiyatları!

Araba piyasasında yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar ucuza araba almak için fiyat araştırması yapıyor. Peki, Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları! İşte, ucuza satılan arabaların modelleri ve fiyatları!

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları! Ucuz satılan arabaların modelleri ve fiyatları!
19.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:11

Uygun fiyatlı sıfır otomobilleri araştıranlar, Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları, ucuz satılan arabaların modelleri ve fiyatları konularını inceliyor. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları!

TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ SIFIR ARAÇ FİYATLARI!

106 bin 900 TL ile Fiat Egea Sedan 1.4 Fire elde ederken, benzin motorlu ve manuel modeller arasında 200 bin TL'nin altında çok sayıda seçenek bulmak da mümkün. İşte uygun fiyatlı sıfır otomobiller.

- Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy: 106.900 TL

- Fiat Panda 1.2 69 HP Urban: 110.900 TL

- Renault Clio (eski) Joy 0.9 TCe 90 HP: 119.900 TL

- Renault Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 HP: 127.100 TL

- Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 HP: 131.900 TL

- Dacia Sandero Stepway 90 by Easy-R: 141.500

- Dacia Duster 1.0 Tce Confort: 156. 900

- Hyundai i10 5 Jump (Benzinli) 131.950

- Nissan Micra 1.0 IG-T Düz vites Visia: 156.600

- Toyota Corolla 1.6 lt Vision: 161.800

- Toyota C-HR 1.2 Turbo: 192.500

- Suzuki Swift 1.2 LGAT: 176. 900

- Honda Civic Sedan 1.6 benzin: 194.000

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