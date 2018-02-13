Türkiye'de Karbon Kilitlenmesi" Raporu

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, Türkiye'nin büyüyen elektrik üretimi alanında yenilenebilir enerji yönünde hızlı bir dönüşümü başarmasının, sanayileşmiş ülkelere göre daha kolay olduğunu söyledi.

Şahin, Karaköy'deki Sabancı Üniversitesi Politikalar Merkezi'nde (İPM) düzenlenen programda, "Türkiye'de Karbon Kilitlenmesi" adlı raporu hakkında bilgi verdi.

Almanya'nın gelişmiş bir sanayi ülkesi olmasına rağmen hala kömüre dayalı elektrik üretimine devam ettiğini, Polonya'nın elektrik enerjisinin tamamını kömür santralleri aracılığıyla karşıladığını anlatan Şahin, ülkelerin temiz enerji üretmedeki oranlarına değindi.

Ümit Şahin, Almanya'nın güneş ve rüzgar enerjisini etkin bir şekilde kullandığını belirterek, Türkiye'de üretilen toplam elektrik enerjisi içinde hidroelektrik santrallerin payının yüzde 32 olduğunu anlattı.

Türkiye'nin elektrik enerjisi üretiminde kaynak çeşitliliğini sağlamak için alternatifler ürettiğini ve bunun gelecekte karbon emisyonunu azaltmakta bir fırsat olduğuna değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye, toplam enerji tüketiminde fosil yakıt bağımlılığı yüksek olsa da özellikle elektrik üretimi ve ulaşım alanında gelişmekte olan bir ülke olmanın avantajlarını kullanabilir. Türkiye'nin büyüyen elektrik üretimi alanında yenilenebilir enerji yönünde hızlı bir dönüşümü başarması sanayileşmiş ülkelere göre daha kolaydır. Türkiye'nin düşük karbonlu enerji üretimini ekonomi politikası haline getirmesi, yenilenebilir enerjinin sadece kaynak çeşitliliği değil, stratejik açıdan da önemsenmesi gerekir."