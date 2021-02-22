Türkiye'nin altın üretimi son 5 yılda 17,5 ton arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya üzerinden Türkiye'nin altın üretimine ilişkin son 5 yılın verilerini paylaştı. Buna göre 2016'da 24,5 ton olan altın üretimi 2020 yılında 42 ton olarak gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye'nin altın üretiminin son 5 yılına ait tablo yayımladı. Tabloya göre, 5 yıl içinde altın üretiminde dikkat çeken bir artış gözlendi.

2017 YILINDA ÜRETİM DÜŞTÜ

Bakanlığın paylaşımında 2016'da 24,5 ton olan altın üretimi, 2017 yılında 22,5 tona düştü. Bu tarihten itibaren üretim sürekli olarak yükseldi.

2020'DE 42 TON ÜRETİM OLDU

2018'de 27,1 tona yükselen üretim 2019'da 38 tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl ise üretim 42 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı