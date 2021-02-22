Türkiye'nin altın üretimi son 5 yılda 17,5 ton arttı
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Türkiye'nin altın üretimi son 5 yılda 17,5 ton arttı

22.02.2021 11:52 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:33
Türkiye'nin altın üretimi son 5 yılda 17,5 ton arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya üzerinden Türkiye'nin altın üretimine ilişkin son 5 yılın verilerini paylaştı. Buna göre 2016'da 24,5 ton olan altın üretimi 2020 yılında 42 ton olarak gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye'nin altın üretiminin son 5 yılına ait tablo yayımladı. Tabloya göre, 5 yıl içinde altın üretiminde dikkat çeken bir artış gözlendi.

2017 YILINDA ÜRETİM DÜŞTÜ

Bakanlığın paylaşımında 2016'da 24,5 ton olan altın üretimi, 2017 yılında 22,5 tona düştü. Bu tarihten itibaren üretim sürekli olarak yükseldi.

2020'DE 42 TON ÜRETİM OLDU

2018'de 27,1 tona yükselen üretim 2019'da 38 tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl ise üretim 42 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin altın üretimi son 5 yılda 17,5 ton arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
MHR: Kimin cebine gidiyor belli cok onemli degıl bizim için
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FDSF: GÜBRE FABRİKASI ALTIN BULUDU NEDEN 2023 Ü BEKLYORLAR BİRAN ÖNCE ÇIKARTILSIN ÜLKE EKONIMSİ GÜÇLENİR
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YETMEZ: eeeeee. ne var bunda. bize bi faydası yokki.
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