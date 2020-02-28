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Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı

Mersin'de yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 25 ilden 482 sporcunun madalya mücadelesi vereceği Türkiye Cimnastik Şampiyonası başladı.

28.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:46
Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı

'de yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 25 ilden 482 sporcunun madalya mücadelesi vereceği Cimnastik Şampiyonası başladı.

Mersin Cimnastik Salonu'nda aerobik cimnastik ile başlayan Türkiye Şampiyonası, artistik, ritmik ve trampolin cimnastik branşlarında devam edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan ve Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak ile paralel aletinde dünya ikinciliği elde eden Ahmet Önder, paralel aletinde dünya beşincisi olan Ferhat Arıcan, kadınlarda da Nazlı Savranbaşı Mersin'de madalya mücadelesi verecek.Üç gün sürecek şampiyona 1 Mart Pazar günü sona erecek. 


- Ankara

Kaynak: DHA

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