Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye ve Brezilya arasındaki heyecanla beklenen voleybol maçı hakkında bilgiler yayınlandı. Maçın hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Tüm sporseverlerin merakla beklediği bu önemli karşılaşma için geri sayım başladı.

Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasında zirve mücadelesi verdiği bu zorlu karşılaşma öncesi, "Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta?" sorusu kadar, "Türkiye-Brezilya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu da gündemde yer alıyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Brezilya kadın voleybol maçı, 22 Haziran 2025 Pazar günü oynanacak. Kritik karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NASIL İZLENİR?

Türkiye-Brezilya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı da belli oldu. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ücretsiz yayın seçeneği sayesinde herkes bu maçı takip edebilecek. Maç aynı zamanda S Sport Plus dijital platformu üzerinden de yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan da izlenebilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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