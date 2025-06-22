Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasında zirve mücadelesi verdiği bu zorlu karşılaşma öncesi, "Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta?" sorusu kadar, "Türkiye-Brezilya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu da gündemde yer alıyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Brezilya kadın voleybol maçı, 22 Haziran 2025 Pazar günü oynanacak. Kritik karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NASIL İZLENİR?

Türkiye-Brezilya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı da belli oldu. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ücretsiz yayın seçeneği sayesinde herkes bu maçı takip edebilecek. Maç aynı zamanda S Sport Plus dijital platformu üzerinden de yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan da izlenebilecek.