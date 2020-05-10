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Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
10.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:38

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere yarın saat 14.00'te toplanacak.

Futbolda liglerin 12 Haziran'da yeniden başlatılmasının ardından gözler basketbola çevrildi. Basketbolda maçların ne zaman başlayacağı merak konusu olurken federasyondan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklamaya hazırlanıyor.

Federasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

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