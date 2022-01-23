Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 Hakkarigücü: 0 - Haberler Spor
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Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 Hakkarigücü: 0

Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 Hakkarigücü: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Adana İdman Yurdu, evinde Hakkarigücü ile 0-0 berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Adana İdman Yurdu, evinde Hakkarigücü ile 0-0 berabere kaldı.

Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Adana İdman Yurdu, galibiyet parolası ile çıktığı ligin 8. haftasında art arda 2. beraberliğini aldı. Alınan bu puanlarla Adana İdman Yurdu puanını 17'ye Konuk Hakkarigücü ise 15'e yükseltti.

Stat: Muharrem Gülergin

Hakemler: Emre Nağaç xx, Abdurrahim Akça xx, Burhan Başpınar

Adana İdman Yurdu: Angelina xx, Maureen x, Musolo x (Şefika dk. 65 x), Vivianne x, Reine xx, Başak xx, Şefika xx, İrem xx (Tuana dk. 82 ?), Dilek xx, Esma Kevser xx, Yekta xx (Gülsüm dk. 44 xx)

Yedekler: Tuğba, Tülin, Işıl, Seda, Hande

Teknik Direktör: Meryem Özyumşak

Hakkarigücü: Aytaj xx, Nergiz xx, Damla xx, Süheyla xx (Sümeyye dk. 82 ?), Özlem x, Shokhista xx, Racheal xx, Adam xx, Diyan xx, Melda xx, Nursel x (Nursel dk. 54 x)

Yedekler: Gülbahar, Hatice, Hayriye

Teknik Direktör: Cemile Timur

Sarı kartlar: Esma Kevser (Adana İdman Yurdu), Diyan (Hakkarigücü) - ADANA

Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 Hakkarigücü: 0

Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 Hakkarigücü: 0

Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 Hakkarigücü: 0

Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 Hakkarigücü: 0

Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 Hakkarigücü: 0

Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 0 Hakkarigücü: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Futbol, Adana, Spor, Haber

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