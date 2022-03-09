Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 2 Fatih Karagümrük: 1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 2 Fatih Karagümrük: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 2 Fatih Karagümrük: 1

Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 14. haftasında Yeşilova Kemal Aktaş Sahası'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, 55. dakikada Elena Santos'un golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük, 62. dakikada beraberliği yakaladı. Maçın 75. dakikada İsmigül Yalçıner'in attığı golle 2-1 öne geçen Galatasaray, karşılaşmayı 3 puanla tamamladı ve puanını 24'e yükseltti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi 15. haftasında 13 Mart 2022 Pazar günü saat 12.00'de Merzan Şehir Stadı'nda Hakkarigücü Spor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 2 Fatih Karagümrük: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 2 Fatih Karagümrük: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 2 Fatih Karagümrük: 1

İhlas Haber Ajansı / Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title