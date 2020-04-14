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Mucize, Neymar, Spor

Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı

PSG'nin dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Neymar'dan sürpriz "7. Koğuştaki Mucize" paylaşımı geldi. Yıldız futbolcu, filmi izlerken hüngür hüngür ağladı.

14.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:45
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı

PSG forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, koronavirüs nedeniyle vaktini Brezilya'daki evinde geçiriyor. Antrenmanlarını aksatmayan Neymar, kalan zamanında da dizi ve film izliyor. 28 yaşındaki Neymar son olarak, dijital içerik platformu Netflix'te Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi.

Netflix'te yayınlandıktan sonra tüm dünyada büyük beğeni kazanan ve birçok ünlü ismi ağlatan 7. Koğuştaki Mucize, Neymar'ı da ağlatmayı başardı.

"ÇOCUKLAR GİBİ AĞLADIM"

Neymar, Instagram'dan yaptığı paylaşımda filmi çok beğendiğini söylerken, "Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film, izlerken çocuklar gibi ağladım" ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize, 5,3 milyon kişi tarafından izlenerek Türkiye'de 2019 yılının en çok izlenen filmi olmuştu.

Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
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