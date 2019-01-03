Türk ve ABD'li yetkililerden FETÖ toplantısı

Terör Suçlarını Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç'in başkanlığındaki Türk heyeti, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda, ABD'li yetkililerle FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında bir araya geldi.

Türk ve ABD'li yetkililerden FETÖ toplantısı

Terör Suçlarını Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç'in başkanlığındaki Türk heyeti, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda, ABD'li yetkililerle FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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