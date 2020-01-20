: Türk Telekom'un internet servisleri çöktü!

20.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:59

Türk Telekom servislerinde an itibariyle erişim sorunları yaşanıyor. Birçok kullanıcı, hem mobil hem de sabit internet hatlarında sorun yaşadığını belirterek sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getiriyor.

SORUN TÜRK TELEKON KAYNAKLI

Birçok kullanıcı Google servislerinin çöktüğünü zannetse de aslında sorunun Türk Telekom'dan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Diğer servisleri kullanan kullanıcılar ise herhangi bir sorun yaşamıyor.

SORUN GİDEREK BÜYÜYOR

Türk Telekom kullanıcılarının ilettikleri sorunlar genel olarak internet bağlantısı üzerine. Hem mobil hem de sabit internet hatlarında sıkıntılar yaşayan kullanıcılar, sosyal medyadan gelişmeleri aktarmaya devam ediyorlar. DownDetector'deki verilere göre Saat 15.50 itibariyle yapılan sorun bildirimi sayısı yaklaşık 16 kat artmış durumda.

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