Türk Taşının Tanıtımı İçin Vine Fenomeni Zach King ile Görüştü

ÇEKTİĞİ videolarla tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Vine fenomeni Zach King, önceki akşam İMİB Başkan Adayı Mustafa Selçuk Çevik ile bir araya geldi. Zach King ve Mustafa Selçuk Çevik Türk taşını dünyaya tanıtacak projeler hakkında konuştu.Mustafa Selçuk Çevik, yapılan görüşmenin ardından Zach King ile olumlu bir görüşme yaptıklarını belirterek, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'ne başkan seçilmesi durumunda Zach King ile Türk taşını dünyaya tanıtacak projelerde çalışmak istediklerini, King'in de bu teklife sıcak baktığını söyledi.

ÇEVİK, ULUSLARARASI BELGESELLER ÇEKECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Türk taşı markasını öne çıkarak, önce katma değeri yükseltmek gerektiğinin altını çizen Mustafa Selçuk Çevik, "Bizim taşımız, Sylvester Stallone'nin evinde, Shaquille O'neal'in bahçesinde, Celine Dion'un havuzunun etrafında var. Celine Dion'un havuzunun etrafındaki taşlar Denizli'den, Shaquille O'neal'in bahçesinde bulunan taşlar Sivas'ta giden travertenler. Ama biz bunu pazarlayamıyoruz. Onların Türk mermeri, Türk taşı olduğunu anlatamıyoruz. Bizim öncelikle bir mermer lobisi kurarak, bu pazarlama işlerini insanların beyinlerine iyi işlememiz gerekiyor. Yurtdışında, Amerika'da belgeseller çekmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

ZACH KİNG KİMDİR?

28 yaşındaki Zach King, video paylaşım sitelerinde yayımladığı videolarla adından söz ettiriyor. Bir film yapımcısı olan Zach King, Vine için çektiği illüzyon videolarıyla fenomen oldu.

- Ankara