Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı

Sardes adlı bir Türk şirketinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 900 milyon doları altın olarak kaçırmasına yardım ettiğini öne sürdü.

ABD bu ay başında Türkiye ile Venezuela arasındaki altın ticareti izlediğini ve yaptırımların ihlal edildiğine karar vermesi durumunda harekete geçeceğini belirtmişti. Bloomberg'de yer alan habere göre Sardes, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela altınına yaptırım getirdiği Kasım 2018'e kadar geçen sürede Venezuela'dan 900 milyon dolar değerinde altın çıkardı. Haberde İstanbul ticari siciline 1 milyon dolar sermayeyle kayıtlı bir şirket için 1 milyar dolara yakın bir işlem yapılmasının sıra dışı bir durum olduğu da vurgulandı.

Haber özetle şöyle:

50 YILLIK KAYITLARDA BENZERİNE RASTLANMAMIŞ BİR İŞLEM

"Maduro'nun, mevkidaşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinden sadece iki ay sonra Sardes adında gizemli bir şirket çıktı meydana. Ocak 2018'de Venezuela'dan 41 milyon dolar değerinde altın ithal ederek faaliyetlerine başlayan Sardes'in bu ilk ticareti, iki ülke arasında 50 yıllık kayıtlarda benzerine rastlanmamış bir işlem. Sonrasındaki ayda hacim ikiye katlanmış ve Sardes Türkiye'ye 100 milyon dolar değerinde altın ithal etmiş.

YAPTIRIMLAR ÖNCESİ 900 MİLYON DOLARLIK ALTIN ÜLKEDEN ÇIKARILDI

Trump, Türkiye'yi bu ticaretten vazgeçirmek için bir heyet gönderdikten sonra Kasım ayında Venezuela altınına yaptırım uygulamaya başladığında şirket 900 milyon dolar değerinde altını zaten ülkeden çıkarmıştı. İstanbul ticari siciline kayıtlı 1 milyon dolar sermayeli bir şirket için hiç de fena bir hacim değil.

SARDES'İN ALTIN KORİDORU KASIM'DA KAPANMIŞ

İki ülke arasındaki ekonomik bağlar çok kuvvetli değil. Venezuela Türkiye'nin en büyük 20 ticaret ortağı arasında yok. Ama bu, Erdoğan'ın 850 milyar dolarlık Türkiye ekonomisini ihtiyacı olan dostları için kullanamayacağı anlamına gelmiyor. Sardes'in altın koridoru belli ki Kasım'da kapanmış fakat başka yöntemler de var."