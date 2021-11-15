Türk Şeker kristal şeker ve tarımsal kökenli saf etil alkol fabrika çıkış fiyatını açıkladı - Haberler
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Türk Şeker kristal şeker ve tarımsal kökenli saf etil alkol fabrika çıkış fiyatını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türk Şeker kristal şeker ve tarımsal kökenli saf etil alkol fabrika çıkış fiyatını açıkladı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (Türk Şeker), kristal şekerin kilosunun fabrikadan çıkış fiyatının 5.3055 TL, tarımsal kökenli saf etil alkolün ise litresinin 9.44 TL olduğunu açıkladı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (Türk Şeker), kristal şekerin kilosunun fabrikadan çıkış fiyatının 5.3055 TL, tarımsal kökenli saf etil alkolün ise litresinin 9.44 TL olduğunu açıkladı.

Türk Şeker, kristal şekerin ve tarımsal kökenli saf etil alkolün fabrika çıkış fiyatını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre kristal şekerin kilosunun fabrikadan çıkış fiyatı 5.3055 TL, tarımsal kökenli saf etil alkolün litresi ise 9. 44 TL oldu.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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