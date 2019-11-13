Türk öğrenciler, dünyadan rakipleriyle robotlarını yarıştıracak

13.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:58

Türkiye'nin dört bir yanından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerden oluşan takımların biraya geldiği, robotik etkinliklerinden "VEX Robotics Turnuvası", 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi'nde kapılarını açıyor.