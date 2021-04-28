Türk-İş, 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 767, yoksulluk sınırını 9 bin 13 lira olarak hesapladı
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Türk-İş, 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 767, yoksulluk sınırını 9 bin 13 lira olarak hesapladı

Türk-İş, 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 767, yoksulluk sınırını 9 bin 13 lira olarak hesapladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Türk-İş'in araştırmasına göre, nisan ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 767, yoksulluk sınırı 9 bin 13 lira oldu.

Türk-İş'in araştırmasına göre, nisan ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 767, yoksulluk sınırı 9 bin 13 lira oldu.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın nisan ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı", bu ay için 2 bin 767 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 9 bin 13 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 336 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,14 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreği itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 6,84'ü bulurken, gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 16,56 oldu.

Pirinçte yüksek fiyat artışı gerçekleşti

Süt, yoğurt, peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi.

Kıyma ve kuşbaşı et fiyatları kilogramda 2 lira artış gösterirken, tavuk fiyatı aynı kaldı.

Bu ay 19 sebze ve 6 meyve olmak üzere toplam 25 üründe fiyat değişimi izlendi. Araştırmada, "Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlama ve sokağa çıkma yasağının 'tam kapanma' şeklinde uygulanacak olmasının, pazar esnafı açısından sıkıntılı bir sürece yol açacağı" tespitinde bulunuldu.

Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı, bu ay 7,48 liradan 7,74 liraya çıktı. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 7,45 lira olurken, ortalama meyve fiyatı 8,67 lira olarak hesaplandı. Pirinçte yüksek fiyat artışı gerçekleşti.

Margarin ve zeytinyağı fiyatı bu ay değişmezken, tereyağı ve ayçiçeği yağı fiyatları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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