Türk İHA ve SİHA'larını analiz eden Amerikan Forbes dergisi: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor

Türkiye'nin İHA/SİHA üretiminde gösterdiği başarıyı kaleme alan Forbes, sıfır hata sistemiyle nokta atışı gerçekleştiren araçların Türkiye'nin düşmanlarına yıllar boyu göz açtırmayacağını yazdı. Forbes, İHA ve SİHA'ların Türkiye'nin düşmanlarına zor günler yaşatacağını vurguladı.

Amerikan Forbes dergisi Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını gündemine taşıdı . Forbes dergisinde Türkiye'nin İHA ve SİHA envanterini yakından inceleyen bir analiz yayınlandı.

TEHDİTLERE GÖZDAĞI VERİYOR

Dergide terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda başarıyla uygulamaya konulan ve olası tüm tehditlere gözdağı veren Bayraktar-TB2, Anka-S, Akıncı, Aksungur ve Alpagu araçlarının yakından incelendiği belirtildi.

Son yıllarda, tepeden tırnağa etkileyici bir yerel drone endüstrisi geliştiren Türkiye'nin başarılarının kaleme alındığı analizde, özellikle Bayraktar TB2 ve Anka-S'in, Suriye, Irak ve Libya'da yapılan operasyonlarda büyük bir zafer elde ettiği yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARINI ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

"Türkiye'nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar, ülkenin düşmanlarına zor günler yaşatacak." ifadelerini kullanan Forbes, yeni araçların en karmaşık durumlardan dahi kolaylıkla çıkacağını söyledi.

"TÜRKİYE OYUN KURUCU POZİSYONDA"

Akıncı'nın, önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye'nin istihbarat, gözetleme ve hedefleme alanında kullanılacak en önemli araç olduğunun altını çizen Forbes, Akıncı'nın bu bağlamda tam bir oyun kurucu pozisyonu elde edeceğini söyledi.

Üretimine başlanan ve çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alacak olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu'nun, Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katacağının belirtildiği yazıda, hava araçlarının hedefleri tespit edip yok etme başarısının düşman kuvvetleri için büyük bir tehdit olduğu ayrıntısı yer verildi.

Akıncı ve Aksungur araçlarının, savaş uçaklarının taşıdığı Mark 82'leri ya da Roketsan tarafından üretilen daha uzun menzilli SOM kruz füzelerini de rahatlıkla taşıyabileceği özelliklerinin aktarıldığı yazıda, bu donanıma sahip araçların dünya genelindeki SİHA'lar arasında öne çıktığından da bahsedildi.