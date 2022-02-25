Türk hububat, bakliyat, şekerleme ve çikolataları tüm dünyaya ulaşıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, üyelerinin 200'den fazla ülkeye ihracat yaptığını belirterek, "Hububat, bakliyat, şekerleme ve çikolata gibi ürünlerimizin girmediği ülke yok." dedi.

İHBİR'in son 4 yılda düzenlediği faaliyetlerin ve yeni döneme ilişkin projelerinin anlatıldığı basın toplantısında konuşan Okutur, 2018'den bu yana üye sayılarını iki katına çıkararak 4 bin 707 üyeye ulaştıklarını söyledi.

Geçen yıl İHBİR olarak 2,7 milyar dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdıklarını dile getiren Okutur, bu yılki hedeflerinin 3,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Okutur, "Hububat ve bakliyat sektörü 2021'de 9,2 milyar dolar ihracatla yüzde 41,43 artış yakaladı. İHBİR'in sektör ihracatındaki payı yüzde 29 oldu. Bu yıl sektör olarak ihracat hedefimiz 12 milyar dolar." diye konuştu.

İHBİR'in 200'den fazla ülkeye ihracat yaptığına değinen Okutur, "Dünyanın her yerinde ihracatçı üye firmalarımız ülkemizin tanıtımı ve ürünlerimizin raflarda yer alması için tüm güçleri ve heyecanlarıyla çalışıyorlar. Dolayısıyla birlik üyelerimizin gitmediği bir ülke yok. Hububat, bakliyat, şekerleme ve çikolata gibi ürünlerimizin girmediği ülke yok." ifadelerini kullandı.

"Yüksek katma değerli ürünler ihraç etmeliyiz"

Haluk Okutur, salgın sürecinde yaptıkları tanıtım faaliyetlerinden ve ihracattan bahsederek, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için yüksek katma değerli ve daha yüksek miktarlarda ürün satışı yapmak gerektiğini, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Ülkenin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşmak için üyeler ile el ele verdiklerini, inandıklarını, başarıya ulaştıklarını ifade eden Okutur, 1940'ta kurulan İHBİR'e yeni bir logo kazandırdıklarını; web sitesi, sosyal medya, dergi ve daha birçok alanda çalışma gerçekleştirdiklerini; dergi, gazete ve internet haberleri başta olmak üzere 4 yılda 1.500'ü aşkın haber çalışmasına imza attıklarını söyledi.

Okutur, son 4 yılda Kovid-19'un global ölçekteki etkilerine rağmen dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen 15 fuara milli katılım organizasyonu düzenlediklerini, 17 ulusal ve uluslararası fuara katılım sağladıklarını belirterek, düzenledikleri sanal ve fiziki alım heyeti organizasyonlarında dünya genelinde ithalatçı, distribütör ve market zincirlerinin yetkilileri ile 5 binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Tarımsal ürün ihracatında 100 milyar dolar mümkün"

Okutur, kadın girişimcileri ihracat yapmaya teşvik etmek ve onların emeklerini katma değere dönüştürmek amacıyla başlattıkları "İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu" projesini Türkiye'ye kazandırdıklarını kaydederek, kadın girişimci sayısının 60'a ulaştığını aktardı.

Gıda sektöründe kadın sayısının artırılması gerektiğine değinen Okutur, onların sayesinde inovatif ve katma değerli ürün ihracatının artabileceğine dikkati çekti.

Dünyanın gıda teknolojileri üzerinden şekilleneceği yeni dönemde Türkiye'nin tarımsal ürünlerini işleyip, paketleyip ve markalaştırarak hak ettiği katma değere ulaştırabileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımsal ürün ihracatında 100 milyar dolar hayal değil. Dijital tarım da tersine göçü hayata geçirecek. Özellikle yeni projelerin ve girişimlerin hayata geçirildiği salgın sürecinden sonra olumlu yönde kurgulanan ve tarıma odaklı hale getirilen Türkiye tarımda, 100 milyar dolar ihracatı yakalayabilir ve zamanla bu miktar 2- 3 katına çıkarılabilir. Bunu gerçekleştirecek gücümüz, bilgimiz ve tecrübemiz var. Yönetim olarak çalışmalarımızı aynı gayretle sürdüreceğiz."

Okutur, Kovid-19 sürecinde üyelerinin yanında olarak onlara 150 milyondan fazla ithalatçı firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilecekleri sistemi açtıklarını kaydederek, müşterilere rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla fuar arşivini üyeler ile paylaştıklarını söyledi.

Bu süreçte hububat sektöründen haberlerin, araştırmaların, makalelerin ve raporların yer aldığı e-bülten ve dergi çalışmalarının sürdüğüne değinen Okutur, şekerli mamuller sektörü için çalıştay düzenlediklerini, ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığı'na ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Türkiye'ye yakışan uluslararası bir fuar yapacağız"

İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit ise hayata geçirilmesi hedeflenen projelerden bahsetti.

Aynı tarihte aynı sektörde fuarların yapılması konusunda Ticaret Bakanlığı ile ısrarlı görüşmeler yaptıklarını dile getiren Soyyiğit, "Bundan böyle aynı tarihte aynı sektörde birden fazla fuarın yapılmaması konusunda önemli adımlar attık. İstanbul gibi stratejik öneme sahip şehri küresel bir fuar merkezine dönüştüreceğimiz projemizle 'neden bir Gulfood, Seal ve Anuga gibi gıda sektörüne mal olmuş fuarlar Türkiye'de de olmasın' diye yola çıktık. İstanbul'u merkez belirleyerek normalleşmeyle de birlikte projemize dair ilk adımları attık. Bakanlığımızın destekleriyle ülkemize yakışan bir fuar yapacağız." dedi.

"Türk ürünlerini tanıtacağımız belgesel filmimizi 4 milyar insan izleyebilecek"

Soyyiğit, Türkiye'nin bereketli toplarında üretilen tarımsal ürünlerin kıymetinin bilinmesini, tercih edilmesini ve dünyada tanıtılmasını sağlayacak yeni bir proje hayata geçireceklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"Türk ürünlerinin kalitesini ve değerini tanıtmak amacıyla dünyaca bilinen dizilerimizin yapımcıları ve oyuncularıyla bir belgesel film hazırlatacağız. Yüzlerce ülkede yayınlanacak, üyelerimizin emekleriyle ortaya çıkan ürünlerimizi ve markalarımızı tanıtan belgesel filmimizi yaklaşık 4 milyar insanın izleyebileceği National Geographic, Netflix gibi dünyanın önde gelen mecralarında paylaşacağız."

"Her yıl 100 öğrenciye iş imkanı sunacağız"

Soyyiğit, Türkiye'yi ve ihracatçı firmaları dünyada hak ettiği şekilde temsil edecek gençlerin ihracat dünyasında yer almalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri vererek, dış ticareti en iyi şekilde öğretip her sene en az 100 başarılı öğrenciye iş imkanı sunacaklarını söyledi.

Alım heyetlerinin öneminden bahseden Soyyiğit, "Mart ayı içerisinde tüm dünyayı kapsayan gıda sektöründe faaliyet gösteren üst düzey satın alma ve market zinciri yetkililerinin katılımıyla Türkiye'de uluslararası nitelikte sektörel bir alım heyeti organizasyonu düzenleyeceğiz. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin ve üyelerimizin ürünlerinin tanıtımına yönelik dünyaca ünlü şeflerin sunumlarıyla çeşitli workshoplar düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.