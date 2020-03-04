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Türk Hava Yolları, Challenge Kupası'nda namağlup yarı finalde

Askö Linz-Steg: 3-0SALON: TVF Burhan FelekHAKEMLER: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Raquel Portella (Portekiz)TÜRK HAVA YOLLARI: Nursevil, Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Şeyma, Aelbrecht, Berin (L) (Ada, Özge, Büşra Kılıçlı, Yasemin)ASKÖ LİNZ STEG: Duvnjak, Maros, Lott, Alexander, Deisl,...

04.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:14
Türk Hava Yolları, Challenge Kupası'nda namağlup yarı finalde

Askö Linz-Steg: 3-0

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Raquel Portella (Portekiz)TÜRK HAVA YOLLARI: Nursevil, Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Şeyma, Aelbrecht, Berin (L) (Ada, Özge, Büşra Kılıçlı, Yasemin)ASKÖ LİNZ STEG: Duvnjak, Maros, Lott, Alexander, Deisl, Spasojevic, Hager (L) (Teufl, Messenböck, Maass, Tratnigg)SETLER: 25-13, 25-15, 25-16SÜRE: 1 saat 3 dakika (20,22,21)Türk Hava Yolları, 2020 Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final 2'nci maçında konuk ettiği Avusturya'nın Askö Linz-Steg takımını 25-13, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Türk Hava Yolları, Avusturya'da oynanan ilk karşılaşmayı da 3-0 kazanmıştı. THY'nin, yarı finaldeki rakibi ise Dresdner SC - AO Thiras Santorini eşleşmesinin galibi olacak.

Kaynak: DHA

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