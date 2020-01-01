: Yerli otomobilde istenen ön talep ücreti 30 ila 40 bin TL arasında olacak

01.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:14

Yerli otomobil için ön talep ücreti belli oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) teşkilata yazı gönderecek ve yerli otomobil için ön talep çalışmaları resmen başlayacak. Türk halkının hayallerini süsleyen yerli oto için 30-40 bin TL aralığında ücret talep edilmesi bekleniyor.

TOGG'un geçtiğimiz günlerde yapılan sunumunda biri SUV biri sedan olmak üzere iki otomobil modeli tanıtıldı. 2022'de başlanacak üretim için ön talep hazırlıklarına başlandı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yerli ve milli otomobil için teşkilatına yazı gönderecek.

ÖN TALEP 30 - 40 BİN TL

TOGG 2020 projesi kapsamında tanıtılan ve elektrikli üretilmesi planan Türkiye'nin yerli aracı için de ön talep ücretinin 30 - 40 bin TL tutarında olacak.

175 BİN TALEP VAR

Yapılacak ön talebin Bursa'da üretilecek milli araca destek olacağı söyleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay ''Bu kampanya tabandan gelen taleplerle öne alındı. Fabrikaya en büyük destek bu kampanya olacak. Şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep var. Bunun realize olması açısından ön alım kampanyası önemli bir adım olacak" dedi.

30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

UZUN ÖMÜRLÜ BATARYA

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek. Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

FABRİKANIN TEMELİ 2020'DE ATILACAK

Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Fabrikanın temeli 2020 yılında atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye'nin Otomobili, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olacak.

ERDOĞAN, "SİPARİŞLERİ ALMAYA BAŞLADIK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili yaptığı son değerlendirmede "Bu proje ülkemiz içini otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir. Milletimiz de Türkiye'nin otomobiline sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere siparişleri de almaya başladık" ifadelerini kullanmıştı.

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