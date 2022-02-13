Türk hakem tepkiler sonrası canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık

Bundesliga'da oynanan Mainz-Freiburg maçının Türk hakemi Deniz Aytekin, 1-1 sona eren mücadelede yaptığı hata nedeniyle canlı yayında özür diledi.

OFSAYT POZİSYONU İNCELENMEDİ

Sporx'te yer alan habere göre, Mücadelenin 31. dakikasında Mainz, Alexander Heck'in golüyle öne geçti. Pozisyonda elle oynama olduğu şüphesiyle VAR kontrolü yapıldı ancak açık ofsayt pozisyonu incelenmedi. Hakem Deniz Aytekin de elle oynama olmadığını belirterek golü geçerli saydı.

"SİNİR BOZUCU BİR HATA YAPTIK"

Avrupa'nın önde gelen hakemlerinden Deniz Aytekin, flaş bir karar alarak maç sonunda SKY yayınına katıldı. Deniz Aytekin, "El olup olmadığını gerçekten kontrol ettik. Ancak, pozisyondaki tek olay bu değildi. Önemli olan elle oynama olup olmadığını incelediğimiz pozisyondan öncesi. Çünkü, Kohr'un kafa topu mücadelesinden sonra Heck ofsaytta. Bu yüzden golü vermemeliydik. Çok sinir bozucu bir hata yaptık. Özür dilerim." dedi.

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