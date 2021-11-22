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Türk futbolunun yeni gözbebeği! Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu

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A Milli Takım'da Cebelitarık ve Karadağ maçlarında gol atan Kerem, dönüşteki derbiyi de boş geçmedi. Rakiplerin hızına ve çabukluğuna önlem alamadığı genç yıldız, bitiriciliğini de üst seviyeye taşıdı. Bu sezon çıktığı 26 maçta 9 gol ve 4 asist üreten Kerem, forvetleri gölgede bıraktı.

Galatasaray'da geçen sezon şans bulduğu maçlarda kalitesini gösteren ve bu sezon ilk 11'in kilit ismi olan Kerem, hiç kimseyi boş geçiyor. Son dönemin formda yıldızı Fenerbahçe'ye de faturayı kesti ancak bu kez zafer gelmedi.

Türk futbolunun yeni gözbebeği! Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu

SON 5 MAÇ COŞTU

Kerem Milli Takım dahil son 5 karşılaşmada 3 gol attı. Bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı. Savunma arkasına yaptığı koşular ve yüksek hızıyla rakiplerin kabusu olan Kerem, bitiriciliğini de üst seviyeye taşıdı.

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