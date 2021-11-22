Türk futbolunun yeni gözbebeği! Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu

Galatasaray'da geçen sezon şans bulduğu maçlarda kalitesini gösteren ve bu sezon ilk 11'in kilit ismi olan Kerem, hiç kimseyi boş geçiyor. Son dönemin formda yıldızı Fenerbahçe'ye de faturayı kesti ancak bu kez zafer gelmedi.

SON 5 MAÇ COŞTU

Kerem Milli Takım dahil son 5 karşılaşmada 3 gol attı. Bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı. Savunma arkasına yaptığı koşular ve yüksek hızıyla rakiplerin kabusu olan Kerem, bitiriciliğini de üst seviyeye taşıdı.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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